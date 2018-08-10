Emlak Bankası, sahalara geri dönüyor
Emlak Bankası için uzun süredir beklenen haber devletin en üst makamından geldi. Cuma akşam üzeri 100 günlük hedef icraatları için kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2001 yılından bu yana tasfiye sürecinde olan Emlak Bankası’nın yeniden aktif hale getirileceğini açıkladı.
Erdoğan, “Konut, arsa ve gayrimenkul ağırlıklı çalışacak şekilde Emlak Bankası’nı tekrar faaliyete geçirmeye yönelik başvuruları gerçekleştiriyoruz” dedi.
Bu köşeyi uzun süredir takip edenler bilirler. Emlak Bankası’nın yeniden bankacılık faaliyetlerine başlamak üzere hükümetin kararını beklediğini yazmıştık.
Bankanın 2003 yılından bu yana tasfiye sürecini yöneten yönetim kurulu başkanı ve genel müdürü Zeki Sayın, Kasım 2017’de yaptığımız görüşmede, 2017 yılında meclisin banka ile ilgili tasfiye kararını kaldırdığını belirtmişti.
Sayın, bankaya, faaliyete geçmek için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından 31 Mayıs 2018’e kadar süre tanındığını kaydetmişti.
Zeki Sayın, Emlak Bankası’nın katılım bankacılığı veya konvansiyonel bankacılık alanlarından birinde yoluna devam edeceğini, bunun için de hükümetin kararını beklediklerini belirtmişti.
Cumhurbaşkanı’nın açıklamasından anlaşılıyor ki, banka konvensiyonel bankacılık alanına odaklanacak. Emlak Bankası, tasfiye sürecinde 12 bin olan borçlu sayısını 5 binlere çekerken, Hazine’ye de 4 milyar TL’den fazla kaynak aktardı.
Bankanın 2017 itibariyle 250 milyon dolar nakdi ve gayri nakdi sermayesi bulunurken, Hazine’den de fazla ödeme kaynaklı 123 milyon TL alacağı bulunuyordu. Yine yaklaşık üçte biri protokole bağlanmış 1,2 milyar TL’lik alacağının tahsil süreci de devam ediyor.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?