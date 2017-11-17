Emlakbank, hükümetin kararını bekliyor
2001’de tasfiyesine karar verilen Emlakbank, sektöre dönüş hazırlığında. 16 yıl sonra, Meclis’te yapılan düzenlemeyle tasfiye kararı kaldırılan bankaya, faaliyete geçmek için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından 31 Mayıs 2018’e kadar süre tanındı.
Bu süreçte yapılanmasını tamamlayacak olan banka, uygun koşulları sağlaması halinde bankacılık faaliyet izni alarak çalışmalarına başlayacak. 2003 yılında tasfiye sürecini yönetmek üzere şirketin yönetim kurulu başkanlığına getirilen duayen bankacı Zeki Sayın, bugün gelinen noktada Emlakbank’ın katılım bankacılığı veya konvansiyonel bankacılık alanlarından birinde yoluna devam edeceğini, bunun için de hükümetin kararını beklediklerini söylüyor.
Sayın, Emlakbank’ın bugün gelinen noktada 12 bin olan borçlu sayısının 5 binlere indiğini, Hazine’ye bugünkü kur üzerinden hesaplandığında 4 milyar TL’den fazla kaynak aktardığını söylüyor.
Zeki Sayın, “Bankamızın bu haliyle 250 milyon dolar nakdi ve gayri nakdi sermayesi bulunuyor. Hazine’den de fazla ödeme kaynaklı 123 milyon TL alacağımız var. Yine yaklaşık üçte biri protokole bağlanmış 1,2 milyar TL’lik alacağımızın tahsil süreci devam ediyor. Bu rakamın yarısından fazlası 40 büyük borçluya ait bulunuyor” diyor.
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