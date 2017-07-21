Emlakbank iddialı dönüş hazırlığında
1988 yılında emlak piyasasına destek vermek üzere kurulan, yaşanan rüşvet skandalları ve ekonomik krizlerin sonucunda 2001 yılında bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme yetkisi kaldırılarak tasfiyesine karar verilen 403 şubeli Emlak Bankası, küllerinden yeniden doğuyor.
Tasfiye kararının ardından 16 yıl sonra, Meclis’te yapılan düzenleme ile tasfiye kararı kaldırılan bankaya bir yıllık süre tanınmış durumda. Bu süreçte yapılanmasını tamamlayacak olan banka, uygun şartları sağlaması halinde bankacılık faaliyet izni alarak çalışmalarına başlayacak.
Bu işleri yöneten isim ise Türk bankacılık sektörünün duayen isimlerinden Zeki Aydın. Emlakbank’ın kurucu başkanı olan Zeki Aydın, bir dönem kamu bankaları yönetim kurulu başkanlığını da yapmış bir isim. Zeki Aydın, Emlakbank’ın tasfiye kararının alınmasının ardından 2003 yılında tekrar tasfiye sürecini yönetmek üzere şirketin yönetim kurulu başkanlığına getirildi.
Tasfiye iptali kararının ardından da bankanın genel müdürlüğü görevini de üstlendi. Geçen hafta içinde Haber Müdürümüz Talip Yılmaz, Zeki Aydın ile konuşma fırsatı buldu. Faaliyete geçmek için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) kendilerine 31 Mayıs 2018’e kadar süre tanıdığını belirten Zeki Sayın, başlıklar halinde şu bilgileri verdi:
- Emlakbank, tasfiye sürecinde borçlarını sıfırladı. Hazine’ye bu güne kadar 2 milyar TL kaynak aktarıldı. Geçen süreçte milletin malını kuruş kuruş koruduk, sermayemiz de böyle birikti. Faizli alacaklarımızdan vazgeçmedik, tahsil ettik. Bankamızın bu haliyle 250 milyon dolar nakdi ve gayrinakdi sermayesi bulunuyor. Hazine’den de fazla ödeme kaynaklı 123 milyon TL alacağımız var. Yine yaklaşık üçte biri protokole bağlanmış 1,2 milyar TL’lik alacağımızın tahsil süreci devam ediyor. Bankamız şu anda Emlak GYO’nun kullandığı eski logomuzu kullanmaya devam edecek.
- Tasfiye halindeki bankayı son birkaç yıldır kurumlar vergisi rekortmenleri arasına sokmayı başardık. En son ödediğimiz vergi 35 milyon TL oldu.
- BDDK iznini alıp faaliyete geçtiğimizde şube de açacağız. Ancak yeni teknolojileri kullanan bir banka olacağız.
- Emlak Bankası faaliyete geçirildiğinde proje bazlı kaynak kullandıracağız. Daha çok ithal ürünleri ikame eden yatırımlara destek sağlamak istiyoruz. Burada faizsiz finansman sağlamayı istiyoruz. Para vermeyeceğiz. Arsasından, binasına makinasına kadar biz bulacağız. İşletmesinin de takibini yapacağız. Yani gerektiğinde yatırımcı da olacağız. Yine arazi birleştirme başta olmak üzere tarım sektörüne destek vereceğiz.
- Emlakbank portföy itibarıyla güçlü bir banka. İstanbul’un birçok bölgesinde tapulu gayrimenkullerimiz var. Körfez’den fonlar geldi, bizimle ilgilendiler. Bankaya ileride yabancı ortak da alınabilir.
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