Enfasyon banka bilançolarını nasıl etkileyecek?
Ekim ayın ilişkin enflasyon verileri açıklandı. Buna göre TÜFE rakamı yüzde 11,9 olarak açıklandı. TÜFE’ye endeksli tahvil muhasebeleştirmelerinde yılın dokuz aylık döneminde Garanti, Akbank ve TSKB sırasıyla yüzde 9, yüzde 9,5 ve yüzde 10,5 tahmini enflasyon rakamlarını kullanmıştı.
Buna göre bankalar son çeyrekte Ekim enflasyonuna göre TÜFE’ye endeksli tahvil gelirlerini revize edecekler. Yapı Kredi Yatırım analistleri, enflasyondaki artışın banka bilançolarına etkisini analiz etti. Biz de bu analizleri sizlere aktarıyoruz.
Buna göre, devlet bankaları, gerçekleşen enflasyonu, İş Bankası ise Merkez Bankası beklenti anketini kullandığı için revizyon yapmayacak. Garanti, Akbank ve TSKB hesaplamalarında yüzde 9,8 enflasyon tahminini kullanıyordu.
Ekim enflasyonunun yüzde 11,9 olarak gerçekleşmesiyle birlikte, Yapı Kredi Yatırım banka analistlerinin değerlendirmesine göre, bu üç banka son çeyrekte kurum beklentisinin oldukça üzerinde gelir yazacak.
Yapılan hesaplamaya göre Garanti’nin net kâr beklentisi yüzde 4,9 daha olumlu etkilenecek. Yine Akbank’ın net kârı beklentinin yüzde 3,8 ve TSKB’nin net kârı beklentinin yüzde 3,5 üzerinde gelecek.
Diğer yandan enflasyonun beklentilerin oldukça üzerinde gelmesinin piyasa faizlerinde bir miktar yükselişe neden olabileceğini vurgulayan uzmanlar, ”Bunun banka karlılıkları için bir miktar olumsuz etkiye neden olabileceğini de hatırlatmak isteriz” diyor.
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