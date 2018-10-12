Ergo’nun yeni CEO’su Yıldırım Türe
Sigorta sektörünün önde gelen şirketlerinden ERGO Türkiye’de CEO’luk görevine, şirket bünyesinde bir atama yapıldı.
15 Kasım 2012 tarihinden bu yana satış ve pazarlamadan sorumlu icra kurulu üyeliğini yapan Yıldırım Türe, şirketin yeni CEO’su oldu.
Sigorta sektöründe 25 yılı aşkın deneyim ve bilgi birikimine sahip olan Türe, 1 Ekim 2018 tarihi itibarıyla yeni görevine başladı.
Yıldırım Türe, Çukurova Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü’nden mezun bir profesyonel.
Yapı Kredi Sigorta’da 1991’de başladığı meslek yaşamında iç denetim, finans ve satış yöneticilikleri ve son olarak acenteler ve bölgeler genel müdür yardımcılığı görevlerini sürdürdü.
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