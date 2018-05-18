Faiz indirimi inşaata ilaç olacak mı?
İnşaat sektörü sıkıntılı. İstanbul başta olmak üzere büyük kentlerde satış sıkıntısı yaşanıyor. Nitekim konut satış rakamları da bunu kanıtlıyor. Hükümet de buna çare arıyor. Geçen hafta başında inşaat sektöründeki tıkanıklık için üç yeni önlem getirildi.
Birincisi, KDV oranı yüzde 18’den yüzde 8’e düşürüldü. İkincisi, tapu harcı indirildi. Üçüncüsü ve en önemlisi, bankaların mortgage kredileri için ‘indirim’ tavsiyesi verildi!
Tavsiye yerine geldi mi? Kısmen… Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Katılım, mortgage kredilerinde aylık faiz oranını yüzde 0.98’e indirdi. İş Bankası, Akbank, Garanti ve Yapı Kredi gibi özel sektörün büyükleri ise aylık yüzde 1,27-1,29 aralığında mortgage kredisi kullandırıyor.
Onlar da indirime katılacak mı? Soruşturduk ve edindiğimiz bilgileri aktarmak istiyoruz.
Bir bankacı, maliyetler karşısında nasıl indirim olacağını anlamakta zorlandığını söylüyor. Sözlerine de şöyle devam ediyor: “Aylık yüzde 0,98’le kullandırılan bir kredinin yıllık getirisi yüzde 13’ü bile bulmuyor.
Hazine bonosuna yatırsanız 3 puan daha fazla gelir elde edersiniz. Mevduat toplama maliyetleri de yüzde 15-16’yı buluyor. Kamu bankalarının elinde ucuz maliyetli kamu mevduatı var, bizim böyle bir olanağımız yok.”
İnşaat şirketlerinin yöneticileri, faiz indirimleri karşısında olumlu beklentilere sahip. Günlük gazetelere yansıyan görüşler bu şekilde. Hareketlenme olacak mı? Genel beklenti olacağı yönünde. Ancak, en önemli koşul müteahhitlerin konut fiyatlarına zam yapmaması.
Bir bankacı, “Yaparlarsa bence hata ederler” diyor. Bu arada, finansman yaratmak amacıyla danışıklı satışlar için kredi başvurularının gelmesi de bekleniyor. Bir bankacıya göre, ticari kredilerle mortgage kredileri arasındaki farkın açılması nedeniyle bu tür satışların gelmesine kesin gözüyle bakmak gerekiyor.
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