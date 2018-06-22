Faizlerdeki yükseliş yapılandırmalara nasıl yansıdı?
Para piyasaları yılın ilk yarısında sert dalgalandı. Döviz kurlarındaki hızlı yükseliş, sadece irili ufaklı şirketleri değil, büyük holdingleri de ‘yeniden yapılandırma’ sürecine yöneltti.
Yıldız Holding bu süreci başlattı, Doğuş Grubu da aynı yola başvurdu.
Edindiğimiz bilgilere göre, çok sayıda orta ölçekli şirket de bu yola başvurmak istedi ancak bankalar kabul etmedi. Kimi yapılandırma işlemleri basına yansıdı, kimileri de bir açıklama yapılmadan gerçekleştirildi.
Yakın süreçte üzerinde çalışılan üç büyük yapılandırma şunlar: Yıldız Holding (6,5 milyar dolar), Türk Telekom’un sahibi Otaş (4,6 milyar dolar) ve Doğuş Grubu (2,3 milyar Euro). Bu üç dev kuruluş için son durum ise şöyle:
Yıldız Holding için yeniden yapılandırma anlaşmasının geçen hafta son imzaları atıldı. Ancak pazarlıkların yapılmasından sonra faiz oranları 5 puan arttı. Anlaşmadaki yüzde 18’lik faizler geçerli kalmaya devam edecek mi? Edindiğimiz bilgilere göre, evet edecek.
Bir bankacı, “Prensipler üzerinde anlaşma yapıldı, bu saatten sonra değişiklik olmaz. Zaten son imzalar da atıldı diye biliyorum” değerlendirmesini yapıyor.
Nihayet çarşamba gecesi ulaştığımız bilgilere göre Yıldız Holding, Şok’un halka açılmasından elde edilen kaynaklardan 1 milyar 850 milyon TL’lik bölümü bankalara ödedi. Bu paranın haricinde de şubat ayından bugüne kadar bankalara toplam 650 milyon dolarlık ödeme yaptı.
İkinci büyük kredi yapılandırması da Türk Telekom’u kontrol eden Otaş’a ait. Edindiğimiz bilgilere göre, yeniden yapılandırma formülünde anlaşma sağlandı gibi görünüyor.
Bu formül de daha önce kamuoyuna yansıdığı gibi, alacaklı bankaların şirketin yönetimini devir almasını içeriyor. Alacaklı bir bankanın yöneticisi, “Hassas bir süreç ancak olumlu ilerleme var” demekle yetiniyor.
Ancak ikinci bir seçenekten de bahsediliyor. Uzakdoğu kökenli bir yabancı yatırımcının da şirkete talip olduğu ve 24 Haziran seçimleri sonrasında devreye girebileceği konuşuluyor.
Doğuş Grubu’na gelince…
Daha önce sizlere ayrıntılarını bu köşede aktardığımız gibi, proje finansman kredilerinin dışında grubun 2,3 milyar Euro’luk borçları yeniden yapılandırılacak. İş Bankası ve Yapı Kredi’den oluşan lider bankaların, Doğuş Grubu ile nakit akışı üzerinde çalıştığı ve henüz alacaklı bankalara çağrı yapmadığı bilgisine ulaştık. Ancak Doğuş Grubu, bazı hisse ve varlık satışlarına devam ediyor.
Grubun yiyecek-içecek şirketi D.ream’in yüzde 17 hissesi için 200 milyon dolar devir bedeli alındı. Grubun ortak olduğu ve 2019’da açılacak İstinye Park İzmir’deki hisselerin devrinden de 100 milyon dolar elde edildi. Grup, Maslak’ta bir araziyi 50 milyon Euro karşılığında Güriş Holding’e devrederken, marina grubunun yüzde 25 hissesi karşılığında Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nı (EBRD) 70 milyon Euro bedelle ortak aldı.
Dolayısıyla iki aylık süreçte varlık satışından yaklaşık 450 milyon dolarlık bir fon sağlandı. Hatta Doğuş Grubu Başkanı Ferit Şahenk’in Maçka’daki Hyatt Park Oteli’ni de satışa çıkardığı söyleniyor.
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