FaturamPara ne getiriyor?
Altyapı işleticiliği ödeme kuruluşu sayılan bankalar tarafından yönetilen, sadece ticariler tarafından üyelik sistemiyle işlem yapılabilen yeni bir ödeme sistemi piyasanın sorunlarını çözebilir.
Türkiye’de özellikle vadeli ticaret ve alacak hakkının ciro edilmesi, kırılması zor bir dirence sahip. Biz de bu yolda çalışarak FaturamPara sistemini geliştirdik.
FaturamPara ile şunlar yapılabilecek:
• Vade sonuna kadar alacak hakkı devredilebilecek,
• Türkiye’nin her yerinden ve her sektöründen kolayca erişim sağlanabilecek,
• Kamu ve özel sektör alacaklarıyla vadesi gelene kadar kamu ve özel sektör borçlarının ödenmesi mümkün olacak,
• İlk defa ticari alacaklar sigorta edilebilecek,
• Alacaklının boş yere faiz yükü altına girmesi engellenecek,
• Borcunu ödeyemeyenler kredibilitesine göre uygun borçlanma imkanlarından yararlanabilecek,
• Firmaların ödeyebilme notu hesaplanabilecek,
• Vade sonuna kadar yaratılan ticaret hacmi Merkez Bankası tarafından parasal büyüklüğün hesaplanmasında kullanılabilecek,
• BDDK sektörel bazda önlemler alarak bankalara sektörel kolaylıklar sağlanması hususunda politika üretebilecek,
• İflas eden, kapanan şirketlerin faturaları tedavülde olamayacak,
• Sahte fatura ile işlem yapılamayacak.
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