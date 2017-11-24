Fiba Emeklilik ve Yatırım Finansman’da atama
Finans sektöründen geçen hafta iki atama haberi geldi. Birincisi Fiba Emeklilik’ten… Şirketten yapılan açıklamaya göre, mali işler ve sigorta tekniğinden sorumlu genel müdür yardımcılığına Salih İleri getirildi.
İstanbul Üniversitesi’nde işletme öğrenimi gören İleri, bankacılık kariyerine Garanti Bankası’nda müfettiş olarak başladı.
Garanti Emeklilik’te mali işlerde görev yapan İleri’nin yeni şirketi Fiba Emeklilik oldu. İkinci atama haberi de bir aracı kurumdan geldi. Yatırım Finansman’da araştırma müdürlüğü görevine Dr. Erol Danış atandı.
2000 yılında sermaye piyasası alanında çalışma hayatına başlayan Danış, Türkiye’nin saygın finans kuruluşlarında ve dünyanın önde gelen yatırım bankalarının araştırma departmanlarında analist ve yönetici olarak çeşitli kademelerde görev aldı.
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