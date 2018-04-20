Fibabanka, start up dünyasına Finberg ile girdi
Geçen hafta banka-start up işbirliğine, farklı bir yapıyla Fibabanka da dahil oldu. Fibabanka, Türkiye’de bankacılık sektöründe bir ilke imza atarak ‘yatırım ve finansal teknoloji girişimi’ Finberg’i kurduğunu açıkladı.
Biz de Finberg’in lansmanına katılarak Fibabanka Genel Müdürü, ayrıca Finberg’in de yönetim kurulu başkanlığı görevini yürüten Ömer Mert’le konuştuk.
Teknoloji ve inovasyonu merkeze aldıklarını söyleyen Ömer Mert, yeni dünya düzeninde bankacılığın şekil değiştirdiğini ve buna uyum sağlama noktasında geç kalmamak gerektiğinin farkına vararak start up dünyasının ve fintech ekosisteminin içine girdiklerini söyledi.
Mert, bu açıdan Finberg’i ‘Fibabanka’nın yeni nesil bankacılıktaki geleceği’ olarak konumlandırdıklarını belirtti. Finberg’in girişimlere hisse alarak ortak olacağını ve bu girişimlerle yenilikçi finansal ürünler geliştiren bir fintech ekosistemini yöneten finans kuruluşu olarak faaliyet göstereceği bilgisini veren Mert, “Finberg’i bir holding, yatırım yaptığımız girişimleri de bu holdinge bağlı şirketler gibi düşünebilirsiniz” dedi.
Ömer Mert, Finberg’in yeni dönem hedef ve planlarını ise şöyle sıraladı: “Finberg yapısını kurgulamamızdaki temel amacımız, KOBİ’lerin rekabet avantajını artırıcı yenilikçi ve teknolojik ürünleri, start up’larla işbirliği yaparak onlara ulaştırmak, böylece tüm fintech ve perakende ekosisteminin büyümesine destek olmak.
Girişimlere nakdi desteğin yanı sıra, iş geliştirme, yeni iş ortaklıkları, networking, finans ve strateji danışmanlığı gibi alanlarda da destek olacağız. Ayrıca Finberg ile yeni girişimlere Fibabanka ile iş ortaklıkları kurmalarında yardım edeceğiz. Finberg’i bulunduğumuz bölgenin en çok tercih edilen dijital bankası ve KOBİ’lerin başl ıca iş ortağı yapmayı hedefliyoruz. Finberg, bünyesindeki şirketlerle Fibabanka’nın büyümesine de katkı sağlayacak.”
Finberg, finansman hizmetlerinde ‘İşletme Sermayesi’, ‘Ticaret Finansmanı’, ‘Tedarik Zinciri Finansmanı’, ‘Fatura Finansmanı’, ‘Tüketici Finansmanı’na, finansman olmayan hizmetlerde ise ‘E-para’, ‘E-ödeme’, ‘Finansal Raporlama’,’Robotik Finansal Öneriler’ ve ‘Kredi Skoru’ alanlarına odaklanıyor.
Şirket başına minimum 100 bin dolar yatırım yapmayı planlayan Finberg tarafından, altı ayda 200’den fazla girişim incelenerek 81 girişim değerlendirildi, 70’i ile görüşüldü. Şu anda yedi girişimin incelemesi sürerken toplam 2,5 milyon TL ile Garaj Sepeti ve Bizim Hesap ilk yatırım alan şirketler oldu.
Ömer Mert, ilk etapta Finberg’te hedef fon büyüklüğünü 50 milyon TL olarak belirlediklerini söyledi. “Bu rakama 2018 yılı sonunda ulaşırız demek için erken ama Finberg’e yurtdışından yatırım teklifleri geldiğini de söylemek isterim” diyen Mert, girişimlere yatırım yapma hedefiyle yola çıktıklarını ama Finberg olarak da yatırım alabileceklerini kaydetti. Mert, önümüzdeki bir yıl içinde yatırım alma durumunda söz konusu fon hedefinin 5-6 katına çıkabileceğini de sözlerine ekledi.
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