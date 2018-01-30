Fibabanka’dan 300 milyon dolarlık ihraç

Ocak 30, 2018 0 Yorum 211 Okunma
Fibabanka’dan 300 milyon dolarlık ihraç

Fibabanka, uluslararası piyasalarda 300 milyon dolar tutarında beş yıl vadeli ilk Eurobond ihracını gerçekleştirdi. 2018’in ilk ihraçları arasında yer alan işleme, ağırlıklı olarak İngiltere ve diğer Avrupa ülkelerindeki yatırımcılardan talep geldi.

Gelen yoğun ilgi karşısında duyurulan ihraç faizini aşağı yönde revize eden Fibabanka, ihracı yüzde 6 sabit faiz oranıyla tamamladı.

Fibabanka Genel Müdürü Ömer Mert, “Mayıs 2017’de gerçekleştirdiğimiz 10 yıl vadeli katkı sermaye niteliği taşıyan tahvil ihracından sonra uluslararası piyasalarda gerçekleştirdiğimiz ikinci ihracımızı da büyük bir başarıyla tamamlamaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

Mert, bu yeni kaynağın Fibabanka’nın büyümesine ve Türk ekonomisine verdiği desteği artırarak sürdürmesine olanak sağlayacağını kaydetti.



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