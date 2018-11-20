Fibabanka’ya kredi
Avrupa Yatırım Fonu (EIF) ve Fibabanka, mikro işletmeleri desteklemek amacıyla Avrupa Birliği İstihdam ve Sosyal Yenilik Programı (EaSI) altında Türkiye’de ilk kredi garanti anlaşmasını imzaladı.
İmzalanan EaSI anlaşması ile toplam 20 milyon Euro kredi, yaklaşık 5 bin mikro işletmeye, cazip kredi koşullarıyla kullandırılacak.
Fibabanka Genel Müdürü Ömer Mert, konuyla ilgili şunları belirtti:”Fibabanka olarak, ekonominin yapı taşı olan Esnaf ve KOBİ’lerimizi işimizin odağında tutuyoruz.
Özellikle girişimciler ve işinde büyümek isteyen mikro işletmelerimizin her türlü ihtiyaçlarında yanlarında olmayı hedefliyoruz.
Finansman ihtiyacı olan girişimcilerimiz, nitelikli ve sürdürülebilir istihdamı destekleyen EaSI Programı’ndan faydalanmak için bankamıza başvuruda bulunabilir.”
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