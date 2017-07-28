Finans sektöründe 3 atama
REEL KAPİTAL MENKUL’E YENİ GENEL MÜDÜR
Ekinciler Menkul Değerler’in devamı olan Reel Kapital Menkul Değerler’e yeni genel müdür atandı.
İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi 1986 yılı mezunu olan İbrahim Ethem Eren teftiş kökenli bir isim. 1987-2002 yılları arasında çeşitli bankalarda müfettişlik ve şube müdürlüğü yapan Eren, 2002 yılından bu yana aracı kuruluşlarda görev aldı.
2004 yılında Ekinciler Menkul Değerler’de çalıştı. Eren, genel müdür olmadan önce Reel Kapital’in teftiş kurulu başkanlığı görevini yürütüyordu.
MERT EKİTMEN, AXA SİGORTA’DA
Sigorta sektöründe 20 yılı aşkın tecrübesi bulunan Mert Ekitmen, 1 Haziran 2017 itibariyle AXA Sigorta’da hasar ve tüm operasyonlardan sorumlu başkan ve icra kurulu üyesi olarak görevine başladı.
Ekitmen, daha önce sektörde farklı yönetim kademelerinde görev aldı. Hayat dışı branşlarda teknik, hasar, operasyon ve satış yönetimi gibi farklı konularda yönetsel sorumluluklar üstlendi.
Mert Ekitmen, AXA Sigorta’dan önce Ergo Sigorta’da teknik, aktüeryal fiyatlandırma, hasar, operasyon ve reasürans konularından sorumlu icra kurulu üyesi ve genel müdür olarak görev aldı.
ATA PORTFÖY, ALTUĞ DAYIOĞLU’NU TRANSFER ETTİ
Portföy yönetim sektörünün en etkin kurumlarından biri olan Ata Portföy, Altuğ Dayıoğlu’nu varlık yönetimi ve satış/pazarlamadan sorumlu genel müdür yardımcısı olarak bünyesine kattı.
2000 yılında kariyerine Hazine Müşteşarlığı Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü’nde başlayan Dayıoğlu, sonrasında İş Portföy ve TEB Portföy şirketlerinde çalıştı.
2012 yılı kasım ayında kuruluş aşamasındaki Odeabank’a transfer oldu ve Haziran 2017 tarihine kadar bireysel bankacılık varlık yönetimi bölümünde grup müdürlüğü görevini üstlendi.
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