Finans sektöründe iki kritik atama
Geçen hafta bankacılık sektöründen iki atama haberi geldi. Birincisi, Akbank’ta hazineden sorumlu genel müdür yardımcılığı görevine getirilen Ali Batu Karaali. Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği mezunu olan Karaali, HSCB’de hazineden sorumlu genel müdür yardımcılığı görevini yürütüyordu.
Akbank’ta bu görevi yedi yıldır sürdüren Kerim Rota’nın ayrılmasıyla bu göreve atanan Karaali, yenigörevine başladı. İkinci atama haberi de Anadolubank’tan geldi. Buna göre bankada ticari ve işletme bankacılığından sorumlu genel müdür yardımcılığı görevine İsmail Atakan Özgüney getirildi.
Bu içeriden yapılan bir atama oldu. Özgüney, daha önce bölüm başkanı konumundaydı. Söz konusu atama 24 Kasım tarihi itibariyle geçerli oldu.
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