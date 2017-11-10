Finans sektöründe son atamalar ve transferler…
Son dönemde kamu sermayeli yatırım ve portföy yönetim şirketlerinde önemli değişiklikler oluyor. BIST İstanbul Genel Müdürü Osman Saraç’ın yerine Halk Yatırım’ın genel müdürlüğü görevini yürüten Murat Çetinkaya’nın gelmesiyle birlikte kuruma geçen hafta atama yapıldı.
Çetinkaya’nın yerine gelen isim ise Serdar Sürer oldu. 1992 yılından 2002 yılına kadar çeşitli aracı kurumlarda, üye temsilcisi ve menkul kıymetler müdürü olarak görev yapan Serdar Sürer, 2002’de yeniden yapılandırma döneminde Halkbank’ın hazine yönetiminde göreve başladı.
Sürer, 2012’dan günümüze hazine yönetimi daire başkanlığı ile Halk Yatırım’ın yönetim kurulu üyeliği görevini sürdürdü. Yine hatırlanacağı üzere yaklaşık 12 milyar TL portföy rakamı ile sektörünün en büyük beş oyuncusu arasında yer alan Ziraat Portföy’ün yönetiminde de değişiklik olduğunu
hatırlatalım.
Kasım 2013’ten Ağustos 2017’ye kadar Ziraat Portföy’ün genel müdürlüğünü yapan Hakan Eryılmaz, Halkbank’taki yeniden yapılanma ile birlikte bankaya hazine yönetimi ve uluslararası bankacılıktan sorumlu genel müdür yardımcısı olarak atandı. Eryılmaz’ın yerine gelen isim de belli oldu. Bu isim şirketin genel müdür yardımcısı Uğur Boğday oldu.
Finans sektöründe bir atama da Türkiye Finans’ta oldu. Bankadan yapılan açıklamaya göre, yönetim kurulu üyeliğine Müge Öner getirildi. Son olarak ABank’ın genel müdürü ve yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan Öner, ekim ayı başında bu görevinden ayrılmıştı.
Anımsanacağı gibi, ABank’ın genel müdürlüğü görevine de Akbank’tan transfer edilen Cenk Kaan Gür getirilmişti. Yönetim kurulu ve denetim komitesi üyeliğine getirilen Müge Öner,26 Ekim tarihi itibariyle yeni görevine başladı.
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