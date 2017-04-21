Finans sektöründe yeni atamalar
Geçen hafta finans sektöründe iki genel müdür yönetim kurullarına geçiş yaparken, iki profesyonel ise CEO koltuğuna oturdu. Generali Sigorta, Türkiye’de kurulup varlığını devam ettiren en eski yabancı sermayeli şirket. İtalyan sigorta devi Generali Grubu’na bağlı olan Generali Sigorta şirketinde genel müdür Mine Ayhan’ın yerine Maurizio Pescarini getirildi.
42 yaşında olan Pescarini, işletme yönetimi yüksek lisansı ile finans sektöründe işletme ve operasyon gibi alanlarda 20 yıllık deneyime sahip. Pescarini, Generali Grubu’na katılmadan önce İtalyan’ın en büyük bankalarından biri olan Banca Monte dei Paschi di Siena’da dört yıl operasyonlardan sorumlu başkan ve Aviva Avrupa’da müşteri ilişkileri ve inovasyon bölümü direktörü olarak görev yaptı.
Genel müdürlük görevini devreden Mine Ayhan da yapılan yönetim değişikliği sonrasında Generali Sigorta Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Europ Assistance Türkiye Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerine getirildi. Genel müdürlük devir teslimi yapan bir diğer kurum da Global Menkul Değerler oldu.
Kurumun genel müdürü Gökhan Özer bundan sonra yönetim kurulu başkan vekili olarak çalışmalarına devam edecek. Global Yatırım Holding bünyesinde de ilave görevler üstlenecek. Gökhan Özer’in yerine genel müdür olarak atanan isim ise yine kurum içinden Gülşeyma Doğançay oldu.
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