Finansal hizmet sektörü UFRS-9’a geçme hazırlığında
Uluslararası standartlara uyum konusunda liderlik finans sektörüne ait. Anımsanacağı gibi, 2018 yılbaşından itibaren bankalar, uluslararası finansal rasyolama sistemi 9’a (UFRS-9) geçiş yaptı.
Finans sektörünün diğer oyuncuları için ise böyle bir zorunluluk getirilmedi. Ancak banka iştiraki olan finans şirketleri, bankaların bilançolarına konsolide olabilmek için, normal bilançoların yanında yılbaşından bu yana UFRS-9’a uygun bilançolar da hazırlıyor.
Yeni bir düzenleme geldi ve finans sektörünün üst kurumu BDDK, isterlerse bu şirketlerin de 1 Ekim’den itibaren zorunlu olmamakla birlikte UFRS-9’a resmi olarak geçebilmesine izin verdi.
Özellikle banka ana ortaklı finans şirketlerinin yılı tamamladıktan sonra 2019 başından itibaren UFRS-9’a geçmesi bekleniyor. Bu geçiş şirketleri nasıl etkileyecek?
Konuştuğumuz banka sermayeli büyük bir leasing şirketinin genel müdürü, “Zaten bizim gibi şirketler UFRS-9’a hazırlık yaptı.
Bu sistemde sorunlu kredilerle ilgili karşılıklarda daha hassas bir yapı var. Şirketler özelinde değerleme yapılıyor. Yine ilk geçişte kâr-zarar tablosundan değil sermayeden karşılık ayrıldığı için, bilançolar için sıkıntılı bir durum söz konusu değil” diyor.
Konuştuğumuz bir başka leasing şirketinin genel müdürü de UFRS-9’a sektörün hazırlıklı olduğunu anlattıktan sonra sorunlu kredilerle ilgili olarak şunları söylüyor: “Birçok sektörde sorunlu işlem var. Yurtdışı kaynak bularak bu şirketlerin borçlarının uygun maliyetle yeniden yapılandırılması zor. Burada tahsilatlar da bir kaynaktır.
Düzenli ve yüksek düzeyde kaynağı olan şirketlerden sağlanacak tahsilatlar, daha uygun maliyetlerle sorunlu kredilerin yapılandırılmasında kullanılabilir.”
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