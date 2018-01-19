Finansçıların ‘ceza’ beklentileri
Bankacılar kendi aralarındaki özel sohbetlerde bu konuyu tartışıyor ama resmi demeç konusunda herkes inanılmaz bir şekilde ketum davranıyor. Konu ABD’deki Zarrab-Atilla davasında, Halkbank’ın eski genel müdür yardımcısı Hakan Atilla’nın, mahkeme jürisi tarafından suçlu bulunması.
Bu kararın ardından yargıcın ceza kararı bekleniyor. Bu tartışmalardan en çok etkilenen kurum da doğal olarak Halkbank.
Hürriyet’in geçen cuma günü yayınlanan sayısında Neşe Karanfil’in sorularını yanıtlayan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Hazine’nin yüklü borçlanmalarına ve yüksek nakit tutmasına ilişkin verdiği yanıtta “Halkbank’a bir ceza gelirse, Halkbank bunu öder.
Halkbank için borçlanmayız” diyor. Bu yanıtla aslında “Bankacıların yüreğini ferahlattı” diyebiliriz.
Neden mi? Bir kere dünyanın en büyük bankaları, HSBC, Deutsche, BNP Paribas, UBS, Amerikan OFAC idaresi tarafından çeşitli cezalara maruz kaldılar.
Bu bankaların tamamı da cezaya direnmediği gibi, karşılıklı müzakerelerle ceza rakamlarında indirim istediler veanlaştıkları rakamları taksitler halinde ödediler.
Bu duruma dikkat çeken bir bankacı, “Bu sorunu büyütmek, daha fazla tartışılmasının yolunu açmak, Türkiye’nin lehine bir durum değil. Aksine, diğer büyük bankaların yolunu izlemek ve müzakerelerle rakamı düşürmeye çalışmak, sistemin içinde kalmak çok daha önemli” diyor.
Peki ceza için ne bekleniyor? Rakamlar havada uçuşuyor. Rakam bilinmediği için çok farklı rakamlar dillendiriliyor. Bir genel müdür, “Benim beklentim cezanın 1 ile 3 milyar dolar arasında olması.
Banka da bu rakamı Başbakan Yardımcısı Şimşek’in söylediği gibi öder. Üstelik, müzakere edilirse daha da düşeceğinden Türkiye’ye etkisi de son derece sınırlı olur” diyor.
Ya direnç olursa? Örneğin, “Bu ceza haksız ve tanımıyoruz” denirse? Yabancı bir bankanın temsilcisine göre, bu durum Türkiye’ye ciddi riskler getirebilir. Finans sisteminin dışına çıkmanın bedeli için “ağır olur” diyen bankacı, “Türkiye ekonomisini ayakta tutan bir sistemin riske edilmesini beklemiyorum açıkçası” değerlendirmesinde bulunuyor.
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