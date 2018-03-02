FKB, 2018 ajandasını açıkladı
Geçen hafta içinde Finansal Kurumlar Birliği (FKB), faktoring, leasing ve finansman şirketlerinin 2017 yıl sonu konsolide verilerini açıkladı. Buna göre, FKB üyesi üç sektör, aktifte yüzde 23 artışla 141 milyar TL’ye, faaliyet konusu alacakları yüzde 24 artışla 128 milyar TL’ye ulaştı.
Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Mehmet Cantekin ile yönetim kurulundan Garanti Leasing Genel Müdürü Ünal Gökmen ve Garanti Faktoring Genel Müdürü Hulki Kara’nın katılımıyla gerçekleşen toplantıda, banka dışı finans şirketlerinin toplam finans içinde daha yüksek pay alma hedefi paylaşıldı.
Bankacılık dışı finans kesiminin, para ve sermaye piyasası şirketleri ve sigorta şirketleri dahil toplam finans pastasından aldığı pay yüzde 13’lerde. Sadece FKB üyelerinin finans sektörü içindeki payı yüzde 4,1 seviyesinde.
OECD ülkeleri arasında Türkiye’ye en yakın ülke yüzde 31 ile İspanya. FKB Başkanı Mehmet Cantekin, banka dışı finans şirketlerinin payının artırılması için çalıştıklarını ifade ediyor.
2018 yılı için FKB’nin ajandasına bakıldığında önemli gündem maddeleri bulunuyor. Bunların başında faktoring sektöründe geçmiş yıllardan bu yana devam eden imaj sorunu geliyor.
Garanti Faktoring Gene Müdürü Hulki Kara, 2017 yılında çıkan torba yasa ile leasing ve tüketici finansman şirketlerine bazı avantajlar sağlandığını hatırlatıyor ve bu haklardan faktoring şirketlerinin yararlanamadığını, bu konuyla ilgili çalışmaya devam ettiklerini aktarıyor.
Mehmet Cantekin ise sektörün BDDK denetiminde olduğunu hatırlatıyor ve “Sektörde isim değişikliği konusunu görüşüyoruz” diyor. FKB’deki önemli bir beklenti de faaliyeti devam eden 14 varlık yönetim şirketinin birlik çatısı altına alınması.
Mehmet Cantekin, bu konuyla ilgili çalışmaların devam ettiğini, bu yıl içinde varlık yönetim şirketlerinin de birlik çatısı altına alınmasının beklendiğini kaydediyor.
Son olarak leasing sektörü açısından olumlu bir haber aldık. Şirketlerin dövizle borçlanmalarıyla ilgili kısıtlamaları içeren yasal düzenlemeler nedeniyle leasing şirketleri büyük bir sıkıntı içindeydi.
Çünkü döviz işlemlerine gelecek bir yasak leasing sektöründe iş hacminin yarıdan fazla azalmasına neden olabilirdi. Garanti Leasing Genel Müdürü Ünal Gökmen, konuyla ilgili olarak FKB bünyesinde yürütülen çalışmalar sonrasında, leasing sektörü için bu riskin ortadan kalktığını ifade ediyor.
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