FKB’nin yeni başkanı Adem Duman
Bankacılık dışı finans kesiminin en güçlü temsilcisi konumundaki Finansal Kurumlar Birliği’nin (FKB) 20 Eylül 2018 tarihinde gerçekleşen yönetim kurulu toplantısında, Mehmet Cantekin’den boşalan başkanlık görevine Turkcell Finansman’ın genel müdürü Adem Duman getirildi.
Adem Duman, geçen ağustos ayında Mehmet Cantekin’den Turkcell Finansman’ın genel müdürlüğü görevini devralmıştı. Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler mezunu olan Adem Duman, finans sektöründe 20 yılı aşkın bir deneyime sahip.
Duman, bankacılık kariyerinde İnterbank, BNP AK Dresdner Bank, TEB ve Vakıf Emeklilik’te farklı görevler üstlendi.
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