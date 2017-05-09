Fonlarda yatırım için 3 milyar $ kaynak var
EY Türkiye’nin analizine göre, özel sermaye (PE) fonları 2016’da Türkiye’de 70 işlemde 331 milyon dolarlık alış ve 13 işlemde 1,1 milyar dolarlık satış yaptı.
Fonların Türkiye’ye ilgisinin hala sürdüğü tahmin ediliyor. EY Türkiye Kurumsal Finansman Bölümü Ortağı Demet Özdemir, “Fonlarda Türkiye pazarı için bir araya getirilmiş 3 milyar dolar dolayında kaynak olduğunu tahmin ediyoruz” diyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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