Forexcilerde ‘umutlu’ sessizlik
Aracı kuruluşlar, Türkiye’de sermaye piyasalarının en önemli oyuncularından biridir. Ancak son yıllarda kurum sayısında hızlı bir erime var. SPK’nın son verilerine göre 83 aracı kurum bulunuyor. Bunların 18’i de faaliyetlerini durdurmuş vaziyette.
Yani faal olarak 65 aracı kurum yoluna devam ediyor. Arcak bu sayının daha da azalması bekleniyor. Özellikle son yıllarda forex piyasasının SPK lisansı altında faaliyetlerini sürdürmesiyle birlikte aracı kurumlara olan ilgi artmış, yerli ve yabancı sermayeli yatırımcılar aracı kurum satın alarak bu alana girmişti.
Ancak forex piyasasındaki yüksek kaldıraç ve yüksek yatırımcı kayıpları, SPK’nın bu piyasaya yönelik düzenlemelerini beraberinde getirdi. Bu düzenlemelerle birlikte özellikle sadece bu iş için kurulan aracı kurumlar faaliyetlerini durdurdu.
Piyasadaki aktif müşteri sayısı ise 40 binden 1000’in altına geriledi. Durum böyle olunca sermaye piyasalarında çalışanların sayısı da 7 binlerden 5 binlere indi. Yatırımcıların Türkiye’deki düzenlemeler sonrasında yurtdışı platformlara yöneldikleri, başkalarının adına açılan hesaplar üzerinden işlem yaptıkları, mağduriyetlerin arttığı yönünde bilgiler alıyoruz.
Forex şirketlerinin sahipleri ve tepe yöneticilerinde umutlu bir sessizlik var! Bunun en büyük nedeni de Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in, eski bakan Nurettin Canikli döneminde getirilen sert düzenlemeleri bir miktar yumuşatacağına ilişkin inançları. Kimileri eskiye dönüşün mümkün olmadığını savunurken, bazıları da olumlu bir beklentiye sahip. Bakalım kim haklı çıkacak?
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