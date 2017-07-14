Forex’de yeni düzenleme tedirginliği
Birkaç ay öncesine kadar çalışan sayısı 6 bini aşan bir sektördü. Ancak işlem limitlerine getirilen yeni düzenlemeyle forex şirketleri, çalışanlarının önemli bir bölümünü işten çıkarmak durumunda kaldı.
Şimdi de forex şirketlerine ve forex piyasasında işlem yapan yatırımcılara yönelik olarak yeni bir düzenleme daha geldi.
Geçen hafta Resmi Gazete’de yayımlanan Türk parasının kıymetini korumaya yönelik mevzuatta gidilen düzenlemeyle artık Türkiye’de yerleşik kişiler yalnızca Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlar aracılığıyla kaldıraçlı işlemler yapabilecek.
Herhangi bir Türk vatandaşı yurtdışı kaynaklı sitelerde kaldıraçlı işlem yapar ve bu tespit edilirse, SPK kanununun ilgili maddesi gereği 27 bin TL ile 338 bin TL arasında idari para cezasına çarptırılacak.
Bu konuyu piyasa uzmanlarına sorduk. Aldığımız izlenimleri paylaşmak istiyoruz. Birincisi, böyle bir kararın anayasaya aykırı olduğu şeklinde değerlendirmeler yapanlar var.
Forex’e gelen bu yaptırımın gelecekte başka yatırım araçlarına da gelebileceği, bunun önünün açılabileceği endişelerinin olduğunu görüyoruz. Böyle bir cezaya karşı açılacak bir davada olası iptal kararının emsal teşkil edeceği ifade ediliyor.
İkincisi, forex piyasasında çok mağdur yatırımcı oldu. Bunda sistemin tam anlamıyla oturtulmadan, ‘kervan yolda düzülür’ anlayışıyla yapılmasının etkisi var. “Bazı forex şirketleri bu işten yüksek kazanç sağlasalar da yatırımcılar çok zarara uğradı. Türkiye’de kurallara göre bu işi yapmak isteyen forex şirketleri var.
Bu anlamda getirilen düzenlemeleri olumlu buluyorum” diyen uzmanlar da bulunuyor. Tabii burada getirilen yasağın kapsamının genişletilmemesi gerektiği vurgusu da yapılıyor.
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