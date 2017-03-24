FU Gayrimenkul, yeni iş alanlarına odaklandı
FU Gayrimenkul, 2005 yılından bu yana banka ve banka dışı finans kuruluşlarının kullandırdıkları kredilerin teminatını oluşturan ipotek işlerini yürütüyor. Fu Gayrimenkul’ün yüzde 100 sahibi ise private equity şirketi Pera Capital.
İlk olarak 2008’de yüzde 38 hissenin satın alınmasıyla başlayan ortaklık, 2014’te şirketin tamamının satın alınmasıyla devam ediyor. Şirketin CEO’luk görevini 2013 yılından bu yana yürüten Ertuğrul Bal da sigorta sektöründe tanınan bir isim.
Bal, Türkiye’nin ilk online sigorta brokerı olan Sigortadukkani.com’u kurmuş ve bu siteyi 2012’de satmıştı. FU Gayrimenkul, bugüne kadar 1,2 milyonu aşan ipotek işlemini gerçekleştirdi.
52’si avukat olmak üzere 111 kişilik kadrosuyla hizmet veren FU Gayrimenkul, Türkiye’nin tüm il ve ilçelerinde 690’ın üzerinde avukat ve avukat olmayan diğer uzmanlardan oluşan yaygın bir ağa sahip.
Ertuğrul Bal, 2016’da 27 milyon TL olan şirketin cirosunu bu yıl 37 milyon TL’ye çıkarmayı hedeflediklerini söylüyor. Bal, 2016’da 230 bin olan işlem sayısını da bu yıl 300 bine çıkarmayı planladıklarını ifade ediyor.
İş ajandasında arabuluculuk merkezleri açmak olduğunu söyleyen Ertuğrul Bal, “Türkiye’de işçi-işveren arasında 400 bin dava dosyası var. Bu davalar 3-4 yıl sürebiliyor. Arabulucuk merkezlerimizde bu davaları çok kısa sürede çözüme kavuşturabiliyoruz. Arabuluculuk sertifikası olan 50 hukuk mezunu isimle çalışıyoruz” diyor.
Şirketin odağındaki bir diğer konu da “Taşınır Rehni.” Bu yılın başında devreye giren Ticari İşletmelerde Taşınır Rehni Kanunu ile KOBİ’ler kredi kullanmada taşınır mallarını rehin olarak gösterebilecek. Ertuğrul Bal, bu işlemlerin de FU Gayrimenkul açısından önemli bir iş alanı haline geleceğini sözlerine ekliyor.
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