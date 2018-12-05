Garanti Bankası’ndan yeni ürünler
Garanti Bankası, müşterilerine, finansal ihtiyaçlarına satış noktasında çözüm sunma amacıyla ‘Motosiklet Kredisi’ ile ‘BAK Sigorta (Bayiden Anında Kredi)’ adını verdiği yeni kredi ve sigorta seçeneklerini sundu.
Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Selahattin Güldü, müşterilerin artık satın almak istedikleri motosiklet için dilerlerse şubeye gitmeden anlaşmalı bayiler üzerinden anında kredi kullanabileceklerini söyledi.
Selahattin Güldü, BAK Sigorta ürünü sayesinde ise taşıt kredisi kullanırken artık tüm sigorta işlemlerinin de hızlı ve kolayca sonuçlanacağını kaydetti.
Güldü, “Müşteri odaklı bakış açımızla yenilikçi ürün ve hizmetlerimizi onların ihtiyaçlarına uygun olarak tasarlamaya devam edeceğiz” diye konuştu.
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