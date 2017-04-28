Garanti, Burak Ali Göçer’e nasıl jest yaptı?
Bireysel Emeklilik sektörü için 2017 yepyeni bir heyecanla başlamış durumda. Sektör, ocak ayında devreye giren otomatik katılım öncesinde 2016 yılını, geçmiş 3-4 yıla göre büyüme açısından daha düşük bir performans ile kapattı.
Ancak sektör ocak ayından itibaren yeniden ivmelenmeye başladı. Yılbaşında bin ve üzeri çalışanı olan şirketler sisteme dahil olurken, ikinci çeyrek itibarıyla 250 ve üzeri şirketler ve kamu sermayeli şirketler otomatik katılım sürecine girdi. 7 Nisan tarihli EGM verilerine göre, otomatik katılımda 687 bin katılımcı ve 140 milyon TL civarında fon büyüklüğüne ulaşıldı.
İşte sektörün bu hareketli döneminde katılımcı sayısı açısından en büyük oyuncu olan Garanti Emeklilik’te görev değişimi oldu. Cemal Onaran’ın Garanti Bankası’nda KOBİ’den sorumlu genel müdür yardımcısı olmasıyla birlikte Garanti Bankası Bireysel Bankacılık Koordinatörü olan Burak Ali Göçer, Garanti Emeklilik’e genel müdür olarak atandı. Önceki hafta içinde Göçer ile bir araya geldik ve görevdeki ilk 100 gününü konuştuk.
Göreve geldiğinde zaten en önemli konunun otomatik katılım olduğunu söyleyen Burak Ali Göçer, bin+ işletmelerde yoğun bir mesai harcadıklarını ve bu klasmanda sektörde önde olan emeklilik şirketlerinden biri olduklarını anlatıyor. Göçer, otomatik katılım tarafında kamu şirketlerinde kamu sermayeli emeklilik şirketlerinin çok agresif olduğunu ve gelinen değerlemeler itibarıyla özel sektör temsilcilerinin bu alana giremediğini belirtiyor.
Yukarıda da ifade ettiğimiz üzere, otomatik katılım sektöre yeni bir ivme kazandırdı. Gönüllü katılım tarafında ise yılbaşından bugüne sadece 124 bin artış oldu ve 6 milyon 750 bin katılımcıya ulaşıldı. Bunun 42 bini yani yaklaşık üçte biri Garanti Emeklilik tarafından sağlandı.
Burak Ali Göçer, Garanti Bankası şubelerinin kendisine yeni görevinde bir jest yaptığını ve yüksek bir motivasyonla ilave katılım sağladığını anlatıyor. Bu jest için de Garanti Bankası’na ayrıca teşekkür ediyor. Bundan sonraki süreçte getiriler konusuna daha çok odaklanacaklarını ve bu konuda katılımcıları daha fazla
bilgilendireceklerini anlatan Göçer şunları söylüyor:
“BES fonları genel olarak 2016 yılını kıstas yatırım araçlarına göre iyi bir performans’ta tamamladı. Dönemsel değil de daha uzun vadede bakıldığında da getirilerin iyi olduğu görülüyor. Ancak bu oranlar daha da artırılabilir.
Yaş, risk algısı gibi temel faktörler dikkate alınarak, piyasa şartlarına göre fon tercihlerinin ayarlanması ve değişiklikler yapılması gerekiyor. Özellikle dijital kanalları kullanarak biz bu bilinçlendirmeler üzerinde daha çok çalışacağız.”
Burak Ali Göçer, hayat branşında ise geçen yıl 400 milyon TL gibi bir büyüklük elde ettiklerini söylüyor. Göçer, “Bu yıl 450 milyon TL gibi bir rakama ulaşacağımızı düşünüyorduk. Ancak bu yıl KGF kredileriyle birlikte sadece bankacılıkta değil hayat branşında da güzel bir ivmelenme yakalanmış durumda. Bu ivmelenmeyle birlikte hayat branşında bu yıl 500 milyon TL büyüklüğe ulaşırız” diyor.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?