Garanti Factoring’e yeni genel müdür

Ağustos 10, 2018 0 Yorum 41 Okunma
Garanti Factoring’e yeni genel müdür

Faktoring sektörünün öncü şirketlerinden Garanti Factoring’in genel müdürlük görevine Kaya Yıldırım atandı.

Temmuz ayı sonunda görevinden ayrılan Hulki Kara’nın yerine atanan Yıldırım, şirketin genel müdürlüğünün yanı sıra yönetim kurulu üyeliği görevini de üstlendi.

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu olan Kaya Yıldırım, bankacılık kariyerine 1989 yılında Garanti Bankası’nda başladı.

Banka bünyesinde çeşitli şube ve bölge müdürlüklerinde görev alan Yıldırım, ağustos ayı itibariyle Garanti Factoring Genel Müdürlüğü görevine getirildi.



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