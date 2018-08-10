Garanti Factoring’e yeni genel müdür
Faktoring sektörünün öncü şirketlerinden Garanti Factoring’in genel müdürlük görevine Kaya Yıldırım atandı.
Temmuz ayı sonunda görevinden ayrılan Hulki Kara’nın yerine atanan Yıldırım, şirketin genel müdürlüğünün yanı sıra yönetim kurulu üyeliği görevini de üstlendi.
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu olan Kaya Yıldırım, bankacılık kariyerine 1989 yılında Garanti Bankası’nda başladı.
Banka bünyesinde çeşitli şube ve bölge müdürlüklerinde görev alan Yıldırım, ağustos ayı itibariyle Garanti Factoring Genel Müdürlüğü görevine getirildi.
Önceki haber Cigna Finans’a deneyimli CEO
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?