Garanti, sendikasyon kredisini yeniledi
Garanti Bankası, yurtdışı borçlanma programı çerçevesinde 2017 Mayıs’ta uluslararası piyasalardan sağladığı 1,2 milyar Euro’luk sendikasyon kredisini yüzde 100 oranında yeniledi.
367 gün vadeli 457 milyon dolar, 670,5 milyon Euro ve iki yıl bir gün vadeli 145 milyon dolar tutarında toplamda üç dilimden oluşan krediye 17 ülkeden 38 banka katıldı.
Dış ticaretin finansmanında ve kurumsal amaçlarla kullanılacak kredinin toplam maliyeti 367 gün vadeli dilimler için Libor artı yüzde 1,30 ve Euribor artı yüzde 1,20 olurken iki yıl bir gün vadeli dilim için Libor artı yüzde 2,10 olarak gerçekleşti.
Garanti Bankası Genel Müdürü Fuat Erbil, “Sendikasyon kredisini başarıyla yenilememiz ve işleme iki yıl vadeli dilimi eklememiz yurtdışı kredi piyasalarındaki sürdürülebilir fonlama yaratma gücümüzün göstergesi” dedi.
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