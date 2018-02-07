Garanti’den QR kod teknolojisi
Garanti Bankası, Garanti Cep’te QR kodla para gönderme hizmetini başlattı. Bu hizmetle, IBAN yerine her hesap özelinde tanımlanmış QR kodlar kullanılabilecek.
Para transferi işlemlerinde alıcı taraf Garanti Cep uygulaması içerisinde kendi hesabına ait QR kodu görüntüleyebilecek ve herhangi bir mesajlaşma platformuyla arkadaşlarıyla paylaşabilecek.
Para göndermek isteyen Garanti müşterileri ise alıcıyla yan yana oldukları durumda QR’ı anlık olarak okutabilecek veya daha önce paylaşılmış bir QR kodu telefonunun fotoğraf galerisinden seçerek işlemi tamamlayabilecek.
“QR kodla para çekme ve yatırma özelliğiyle Türkiye’de bir ilke daha imza attık” diyen Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Didem Dinçer Başer, yatırımlarla müşterilerine en iyi dijital bankacılık deneyimini sunmayı amaçladıklarını belirtti.
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