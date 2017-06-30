Gayrimenkul yatırım fonlarına ilgi artıyor
Ülkemizde yatırımcılar, uzun yılladır gayrimenkulü bir yatırım aracı olarak görüyor. Bu nedenle gayrimenkulde iyi tasarlanmış ürünler yatırımcıların ilgisini çekiyor.
Bu kapsamda Temmuz 2014’te yürürlüğe giren Gayrimenkul Yatırım Fonlarına (GYF) İlişkin Esaslar Tebliği sonrasında, kurucu statüsüne sahip şirketler, konuyla ilgili çalışmalarına başladı. SPK verilerine göre ihraç belgesi
onaylanmış GYF sayısı 2017 yılında 25’e ulaştı. TEFAŞ Mayıs 2017 stok verilerine göre toplam gayrimenkul yatırım fonu büyüklüğü ise 1,2 milyar TL’yi bulmuş durumda.
Gayrimenkul yatırım fonları, yatırımcıların büyük ölçekli ve daha verimli gayrimenkullere ulaşmasını sağlayarak, hem getirinin yükseltilmesinde hem de gayrimenkule has risklerin asgariye indirilmesinde önemli rol oynuyor. İlk etapta kurumsal ve yüksek varlık grubundaki bireysel müşterilerin talebinin olduğu görülüyor.
Zamanla ürünün nitelikli yatırımcı statüsündeki yatırımcıların çoğuna hitap etmesi bekleniyor. GYF alanında son olarak İş Portföy’ün Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu için 19 Haziran-18 Temmuz arasında nitelikli yatırımcılardan talep toplanıyor.
İş Portföy Genel Müdürü Tevfik Eraslan, fon ile ilgili şu bilgileri veriyor: “Fon, büyük şehirlerimizde yer alan ticari gayrimenkullere yatırım yapacak. Gayrimenkullerin seçim sürecini uluslararası firmalarla birlikte yürütüyoruz.
Bireysel yatırımcıların kira verimi açısından erişemeyecekleri yüksek getirili, başta ofis binaları olmak üzere ticari gayrimenkullere yatırım yapacağız. Ocak ve temmuz aylarında fiyat açıklayan fonumuza yılda iki kere giriş çıkış imkanı bulunuyor.
Fon katılma payları sadece nitelikli yatırımcılara satılıyor. Yatırımcılar dilerlerse biriken kira gelirlerini işlem yapılabilen bu tarihlerde alabilecekler.”
Fonun öncelikli yatırım alanı, İstanbul’da Mecidiyeköy-Maslak hattı, Ümraniye ve Ataşehir olacak. Kira getirisini artırmak amacıyla Ankara, İzmir, Bursa gibi büyük şehirlerin merkezi semtlerinden de ticari gayrimenkul bakılıyor.
Fonun yatırım yaptığı gayrimenkullerin kira çarpanın 15 yılın altında kalması hedefleniyor. Tevfik Eraslan, “Bireysel yatırımcılar açısından İstanbul’un popüler semtlerindeki konut yatırımlarında kira çarpanları 20-30 yıl aralığında. Bu oranlar dikkate alındığında ticari gayrimenkul yatırımları çok daha cazip” diyor.
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