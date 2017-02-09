Giden notun gelmesi hiç kolay olmayacak
Eylül ayında Moody’s kredi notumuzu ‘yatırım yapılabilir’ seviyenin altına indirmişti. Önceki hafta da Fitch aynı şeyi yaptı.
Başta emeklilik fonları olmak üzere global fonlar sadece ‘yatırım yapılabilir’ nota sahip ülkelere yatırım yapabiliyor.
Moody’s’in not indirimiyle 10-15 milyar dolarlık fon çıkışı olduğu tahmin ediliyor. Notu geri kazanmanın ise altı yılı bulabileceği öngörülüyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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