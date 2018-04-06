Globalturk Londra’da ofis açtı
Globalturk Capital, Türk ve yabancı özel sermaye fonu şirketlerinin girişim partneri olarak çalışıyor. Firma, Türk şirketleri için özel sermaye fonlarından veya yabancı stratejik yatırımcılardan sermaye yaratarak, yatırım sonrasında da şirkette kalarak şirketlere destek oluyor.
Türk şirketlerinin uluslararası büyümeleri kapsamında yapacakları satın alma işlemlerine de aracılık ediyor. Şirketin kurucu ortağı ise sektörün deneyimli isimlerinden biri olan, Barış Öney.
130’un üzerinde ülkede 5 trilyon doların üzerinde varlığı yöneten özel sermaye fonları birliği EMPEA’nın ülke temsilcisi olarak Türkiye’de faaliyetlerini sürdüren Globalturk Capital, son olarak geçen ay Londra ofisini açtı.
Barış Öney, Londra ofisi aracılığıyla Türk iş dünyasının başta İngiltere olmak üzere Avrupa’da büyüme hedeflerine destek sağlayacaklarını söylüyor. Türkiye ile ilgilenen fonların elinde 1 milyar dolara yakın bir kaynak olduğunu söyleyen Öney, 2018’de 2 milyar dolarlık daha ilave kaynağın Türkiye’ye gelebileceği kanaatinde.
Londra ofisinin bu anlamda önemli olduğunu kaydeden Öney, fonlara yakın olmanın kaynağı Türkiye’ye yönlendirme anlamında değerli olduğunu sözlerine ekliyor. Globalturk Capital, bugüne kadar 40 civarında şirkete hizmet verdi.
Barış Öney, halen devam eden 15 civarında projelerinin olduğunu belirtiyor ve “2018 yılı içinde servis, üretim, bilişim ve sağlık sektörlerinde 3-4 tane ortaklık ya da satış görüşmeleri sonuçlanabilir” diyor.
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