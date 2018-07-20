Halkbank, Makedonya’da büyümesini sürdürüyor
Türk şirketleri, uluslararası alandaki yatırımları ile büyüme stratejisi içinde. Sadece reel sektör değil, finans şirketlerimiz de farklı ülkelerdeki yatırımları ile isimlerinden söz ettiriyor.
Balkanlar bölgesi, Türk yatırımlarının hızlı büyüdüğü bölgelerin başında geliyor. Halkbank Makedonya ve Makedonya Türkiye Ticaret Odası davetiyle gittiğimiz Üsküp’te ülkedeki Türk yatırımlarını gezme fırsatı bulduk.
Makedonya pazarı ile ilgili analiz haberimize gelecek sayımızda yer vereceğiz. Bu iş gezisinde Haber Müdürümüz Talip Yılmaz Halkbank Makedonya Genel Müdürü Bilal Sucubaşı ile konuştu.
Halk Bankası’nın Makedonya’daki ortaklığı olan Halkbank Makedonya, 2011 yılından bu yana hizmet veriyor. 687 milyon Euro aktif büyüklük ile Makedonya’da en büyük dördüncü banka konumunda olan Halkbank sadece buradaki Türk şirketlere değil, diğer yabancı yatırımlar ile yerel yatırımlara da destek veriyor.
Bilal Sucubaşı, Yunanistan ile yapılan anlaşma sonrasında Avrupa Birliği ve NATO üyeliğine hazırlanan Makedonya’ya yabancı yatırımcı ilgisinin her geçen gün arttığını anlattı. Sucubaşı, bu süreçte burada erken yer alanların kazançlı çıkacağını söyledi.
Sucubaşı, “Üretim tesislerinin şimdilik kısıtlı olduğu bu ülkede yatırım yapacak iş insanlarımıza destek vermeye devam edeceğiz” dedi.
Makedonya bankacılık sektöründe ise Halkbank Makedonya olarak pazarın yüzde 10’undan fazlasına sahip olduklarını belirten Sucubaşı sözlerine şöyle devam etti: “30 bini kredi kullanıcısı olmak üzere 200 bine yaklaşan müşterimiz, 500’ü aşan çalışanımızla Makedonya’da en hızlı büyüyen bankayız.
Takipteki alacak rasyosu (NPL) bakımından da ülkede sektör ortalaması yüzde 6,3’ken bizim bankamızın oranı yüzde 0,7 seviyesinde. Ciddi analizlerle NPL ortalamasını çok iyi yönetiyoruz.
Hedefimiz ana ortağımız Halkbank’ın desteği ile Mekedonya pazarında hızlı büyümemizi sürdürmek. İnsan kaynağı ve teknolojiye yaptığımız yatırımlarla ülkenin en hızlı büyüyen finans kuruluşu olmayı başardık. Bu pazarda lider banka olmak istiyoruz.”
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