Halkbank ve ortaklarından GYO Sukuk İhracı
Türkiye’nin ilk GYO Sukuk İhracı, Halkbank’ın bağlı ortaklarından Halk GYO ve Halk Yatırım işbirliğinde nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle tamamlandı. Halk GYO’nun fon kullanıcısı olduğu ihraç, Halk Varlık Kiralama’nın ihraççı varlık kiralama şirketi olarak yer aldığı ilk işlem oldu.
100 milyon TL nominal değerli kira sertifikasının basit getirisi, yüzde 13,25 oranında gerçekleşecek. Özellikle sukuk piyasasında yeni ürünler geliştirdiklerini belirten Halk Yatırım Genel Müdürü Serdar Sürer, şunları söyledi: “Global sukuk piyasalarından aldığımız payı yüzde 5,2’ye kadar getirmeyi başarsak da gideceğimiz daha çok yol var.
Önümüzdeki dönemde de yenilikçi ve nitelikli ürünleri sermaye piyasalarına kazandırmayı hedefliyoruz. Halk GYO ile gerçekleştirdiğimiz bu ihraç, yenilikçi ürün çalışmalarımızın nitelikli sonuçlarından biri.”
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