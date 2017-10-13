Hazine Müsteşarı sigortacılardan ne istedi?
Hazine Müsteşarı Osman Çelik’in gündeminde iki konu öne çıkıyor. Birincisi Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), ikincisi de zorunlu trafik sigortaları.
Her iki konuyu konuşmak, tartışmak üzere geçen hafta Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Can Akın Çağlar ev sahipliğinde Hazine Müsteşarı Osman Çelik ile sigorta şirketlerinin genel müdürleri bir araya geldi. Toplantı çarşamba günü yapıldı. Toplantıya sigorta ve BES şirketlerinin genel müdürleri katıldı.
Edindiğimiz bilgiye göre, Osman Çelik, özellikle ocak ayından itibaren devreye giren otomatik katılımdaki yüksek cayma oranlarının aşağı çekilmesi, BES’in daha da büyümesini sağlamak için yeni fikirler, öneriler istedi.
Bir emeklilik şirketinin genel müdürü, “Müsteşara otomatik katılımda cayma oranını düşürmek için işveren katkı payı getirilmesi gerektiğini söyledik” diyor. Çelik’in yanıtı ise “Mümkün değil, başka bir yol bulalım” şeklinde olmuş.
Fakat genel müdür ısrarlı ve sözlerine şöyle devam ediyor: “Baştan beri söylüyoruz, işveren katkısı olmadan bu sistem sağlıklı işlemez. Ama anlaşılıyor ki hükümet işverene yeni bir yükümlülük getirmek istemiyor. Fakat başka yolu da yok” Topladığı fon büyüklüğü 70 milyar liraya ulaşan BES, Hazine Müsteşarı nezdinde hala çok küçük!
Bu yüzden de büyütülmesi gerekiyor. Otomatik katılımın gönüllü katılımcıların ilgisini düşürdüğüne dikkat çeken bir şirketin genel müdürü, “Sistemin büyüklüğü yeterli değil ama otomatik katılım için acele edildi, önerilerimizi de dinlemediler.
Bu yapılırken gönüllü katılım tarafında da ilgi düştü. Bence vergi teşviği yüksek ama heyecan eskisi gibi değil. Kazancımız ise Hazine Müsteşarı’nın bizimle daha çok iletişime geçiyor olması” diyor.
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