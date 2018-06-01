Hedefimiz 1 milyon kullanıcıya ulaşmak
Kariyerine 1991’de Global Menkul Değerler Araştırma Bölümü’nde başlayan, son olarak QNB Finansinvest’te genel müdür ve yönetim kurulu üyesi görevlerini sürdüren Özgür Güneri, Ocak 2018’de bu görevinden ayrıldı. Bu kararının ardında ise BTCTurk vardı.
Güneri, kripto para alım satım platformu BTCTurk’ü satın aldı ve şu anda şirketin CEO’su olarak görev yapıyor. Özgür Güneri’yle geçen hafta içinde bir araya geldik. Özgür Güneri, kariyeri ile ilgili verdiği bu kararın arkasında blockchain ve dijital para birimlerine olan ilgisinin yattığını söylüyor.
“Özellikle 2017’nin ikinci yarısından itibaren Bitcoin’le başlayan kripto para birimlerine olan ilgiyi görünce bu dalgayı kaçırmamamız gerektiğine karar verdik” diyen Güneri, yatırımcılar için şeffaf ve güvenilir bir kripto para alım-satım platformu olabilmek üzere yola çıktıklarını kaydediyor.
Özgür Güneri, BTCTurk ve şirketin iş planlarına yönelik şu bilgileri paylaşıyor: “Türkiye’nin ilk, dünyanın ise dördüncü kripto para işlem platformu BTCTurk, global ölçekte Blockchain üzerine odaklanmış ve Blockchain ile kripto para bazlı teknolojileri üreten ve kullandıran bir şirket olarak faaliyet gösteriyor.
BTCTurk olarak sadece Türkiye’de faaliyet gösteren yerel bir şirket değil, yabancı yatırımcıyı Türkiye’ye çeken global ölçekli bir marka olmayı amaçlıyoruz. 1-22 Mayıs arasındaki işlem hacminiz 523 milyon TL seviyesinde.
Toplam 500 bin kullanıcımız var. Son üç ay içinde en az bir kere işlem gerçekleştirmiş kullanıcıları aktif kullanıcı olarak nitelendiriyoruz ve şu an aktif kullanıcı sayımız 90 bin. 2018 sonunda toplam kullanıcı sayımızı 1 milyona, aktif kullanıcı sayımızı 250 bine çıkarmayı planlıyoruz.”
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