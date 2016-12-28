Hızlı büyüme için yapısal reform şart

Aralık 28, 2016 0 Yorum 29 Okunma
Hızlı büyüme için yapısal reform şart

2016 ekonomiye sağlanan desteğin önem kazandığı bir yıl oldu.

Bankaların olağanüstü tedbirler almadan bu süreci yönettiğini söyleyen İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, “2017’de daha yapıcı davranarak güçlü bilançolarımızı Türkiye ekonomisi için kullanacağız” diyor.

Bali, yeni dönemde hükümetten beklentilerini ekonomik reform vurgusuyla açıklıyor.

Sektörün ise aktif kârlılığını korumaya odaklanacağını söylüyor.

Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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