Hızlı ve kaliteli büyümeyi sürdüreceğiz
Körfez sermayesi son yıllarda Türkiye’de önemli satın alma işlemlerine imza attı. Bu işlemlerden biri de Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesinde faaliyet gösteren Kuveyt merkezli Burgan Bank Grubu’nun 2012 sonunda Eurobank Tekfen’i satın alması oldu.
Bu işlemin hemen ardından da bankanın adı Burgan Bank olarak değişti. 2014 Şubat ayında da bankanın genel müdürlük görevine Murat Dinç atandı. Burgan Bank’ın son üç yılına bakıldığında aktif büyüklük 2 kat büyüyerek 13,7 milyar TL’ye, krediler ve mevduat yaklaşık 2,5 kat büyüyerek sırasıyla 10,7 milyar TL ve 8,3 milyar TL’ye yükseldi.
Banka bu büyümeyi sağlarken 2013’te 41 milyon TL olan zararını 2016 sonunda 72 milyon TL kâra çevirdi. Burgan Bank, Türkiye’de üzerinde ‘yatırım yapılabilir’ rating’i olan sektördeki az sayıdaki bankadan biri.
Moody’s’in bankalarla ilgili son yaptığı değerlendirmede Burgan Bank’ın görünümü ile oynamadığını söyleyen bankanın genel müdürü Murat Dinç, “Bunun nedeni olarak Burgan Bank’ın bilançosundaki gelişmeler ve ekonomik koşullara rağmen bilançosunun sağlamlığı gösterildi” diyor.
Bankanın sermaye yeterlilik rasyosunun yüzde 16’larda, öz sermaye kârlılığının ise yüzde 6-7’lerde olduğunu kaydeden Dinç, düşük öszermaye kârlılığı ile ilgili olarak “Biz hızlı büyüyoruz, çok yatırım yapıyoruz. Bir de üç yıl öncesinden kalan bilanço zararın etkisi var” diyor.
Murat Dinç, 2017 yılına ilişkin olarak da Haber Müdürümüz Talip Yılmaz’a şu değerlendirmelerde bulundu:
- Burgan Bank olarak hala bilanço olarak istediğimiz büyüklüklere gelemedik. Artık küçük banka olarak kalmak olanaksız, sürekli büyümek zorundayız. Hızlı büyürken de sermaye kârı yapmak zor. Bu durumda ortak desteği lazım. Bizim de ana ortağımız bizi her türlü destekliyor. Biz bilanço olarak büyürken, ana ortağımız da sermayemizi artırıyor. Bizim sermaye yeterlilik rasyomuz yüzde 16’larda. Regülatörün sınır bölgelerine yaklaştığında ana ortağımız hemen sermaye desteğinde bulunuyor. Bu yıl da hızlı büyümeye devam ederek yüzde 25-30 arasında bir oranı yakalayacağız.
- Bu yıl büyümenin yanında müşteri sayısını artırma hedefimiz var. İyi müşterilerden oluşmuş bir portföy oluşturmak istiyoruz. Biz kurumsal ticari bankacılıkta, taahhüt sektöründe ana ortağımızın pazar dağılımı nedeniyle etkili bir bankayız. İyi lokasyon ve iyi müdür bulduğumuzda şube açıyoruz. Bireysel bankacılık tarafında büyüme hedeflerimiz var. Bireysel kredilerin bilançomuz içindeki payı yüzde 2. Burada dijital tarafa yatırıp yaptık, yeni bir ekip kurduk. Dijital üzerinden bir portföy oluşturup bireysel kredilerde büyümeye başlayacağız.
- Bankamız hızlı büyürken risk yönetimini de çok iyi yapıyoruz. Sorunlu kredi rasyomuz yüzde 2,1 ile sektör ortalamasının altında seyrediyor. Sorunlu kredilere ayırdığımız karşılıklar da yüksek. Yani hızlı ve kaliteli bir büyüme trendimiz var.
- BDDK, sektöre önemli katkıda bulunuyor. Bankaların özellikle turizm gibi zorlandığı sektörlerde açılımlar yaptı, bankaların elini rahatlattı. Bankalar bu sayede kurumlara daha iyi destek oluyor. Burgan Bank olarak 2015’te Rusya ile yaşanan uçak krizi sonrasında turizmcilerle oturduk, konuştuk. En az iki yıl zorlanacakları öngörüsüyle borç vadelerini Eylül 2017’ye kadar öteledik. Bankacı olarak teminatınız iyi olduğunda, bizim görevimiz müşteriye en iyi hizmeti vermek. Biz de turizm sektörüne destek olduk ve destek olmaya devam edeceğiz.
- Mikro segmente yönelik olarak bir faktoring şirketi kurma düşüncemiz var. Banka tarafında mikro segmente yönelik bir çalışmamız yok. Faktoring şirketiyle bu alana girip bankayı dahil etmek istiyoruz. Bu yıla yetişir mi, bilmiyorum.
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