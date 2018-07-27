HSBC Portföy’e yeni CEO
HSBC Türkiye’nin iştiraki olan HSBC Portföy, yabancı yatırımcılara verdiği hizmetlerle sektörde öne çıkan şirketler arasında yer alıyor. Yine HSBC Portföy, fonlarıyla Türk yatırımcılara yurtdışı piyasalarda yatırım olanağı sunan kuruluşlardan biri.
Şirketin sayısal verilerine bakacak olursak, geçen yıl sonu itibariyle sektördeki toplam 158 milyar liralık portföy büyüklüğü içinde 4,8 milyar liralık bir paya sahipti. Bu tutar ile de portföy yönetim şirketleri arasında sekizinci büyük konumundaydı.
Ancak, özellikle Bireysel Emeklilik Sistemi’ne (BES) ilişkin yapılan fon yönetim düzenlemesinden olumlu etkilenen şirketlerin başında geliyor. Nitekim, Haziran 2018 itibariyle bakıldığında toplam portföy büyüklüğü 167,5 milyar TL’ye ulaşırken HSBC Portföy’ün payı 9,2 milyar liraya yükseldi.
Şirket, bu büyüklükle sektörde altıncı büyük şirkete dönüştü. Şirketin genel müdürlüğüne yeni bir atama yapıldı. Şirketin genel müdürlüğünü 2008 yılından bu yana Namık Aksel yürütüyordu.
Aksel’in nisan ayı başı itibarıyla HSBC Türkiye’ye hazine ve sermaye piyasalarından sorumlu genel müdür yardımcısı olarak atanmasının ardından HSBC Portföy’ün genel müdürlüğünü vekaleten Nilgün Şimşek Ata yürütmeye başlamıştı. Geçen hafta yapılan açıklamayla birlikte Ata’nın asaleten ataması da gerçekleşti.
Bankacılık sektöründe 25 yıllık tecrübesi bulunan Nilgün Şimşek Ata, kariyerine 1993 yılında Demirbank’ta başladı. 2000 yılından itibaren HSBC Türkiye ve HSBC İngiltere bünyesinde kurumsal ve özel bankacılık alanlarında çeşitli yönetim pozisyonlarında görev aldı.
Ata, 2012-2018 yılları arasında HSBC Portföy’de Operasyonlardan Sorumlu Kıdemli Yönetici (COO) olarak çalıştı. ODTÜ İşletme Bölümü mezunu olan Nilgün Şimşek Ata, London City University’de finans alanında yüksek lisans yaptı.
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