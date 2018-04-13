HSBC, teknolojiye 484 milyon TL yatırdı
Türkiye, dijital bankacılık ve bankacılık teknolojilerinde diğer ülkelere kıyasla oldukça önde. Türkiye’de bankacılık sektörü teknolojik dönüşüme çok hızlı bir şekilde entegre oldu ve olmaya da devam ediyor.
Bunun nedeni de genç, eğitimli, teknolojiye meraklı, yenilikleri yakından takip eden ve talep eden müşteri kitlesi.
Bu anlamda sektör oyuncuları, altyapılarına önemli yatırımlar yapıyor. Bu çerçevede HSBC Türkiye de bankacılık altyapısını yenilemeye yönelik 484 milyon TL’lik yatırım yaptı. Teknolojik dönüşüm programıyla ana bankacılık sistemi tamamen değiştirildi ve yeni bir sisteme geçildi.
Bu dönüşümle müşterilerin bankacılık deneyimi şubelerde ve dijital kanallarda daha da iyileştirilecek. Geçen hafta içinde HSBC Türkiye Teknoloji ve Hizmetler Genel Müdür Yardımcısı Rüçhan Çandar ile bankanın dijital dönüşümünü ve yeni hedeflerini konuştuk.
Çandar’ın söylediklerini maddeler halinde aktarıyoruz.
- İnternet bankacılığımız ve mobil bankacılığımız önümüzdeki aylarda yeni yüzleri ve yenilenmiş işlem setleriyle müşterilerimizle buluşacak. Örneğin, mobil bankacılıkta işlem setimiz iki katına çıkacak. Müşterilerimiz mobil bankacılığımız üzerinden hisse işlemleri ve internet bankacılığı üzerinden VİOP işlemlerini gerçekleştirebilecekler. Dijital yatırımlarımızın odağında müşteri deneyimini iyileştirmek yatıyor. Bu nedenle dijital dönüşümle ulaşmak istediğimiz nokta her zaman müşteriye sunduğumuz hizmet kalitesini ve hızını arttırmak.
- Dijital transformasyon, dijital kanalların genişlemesi ve geliştirilmesi bankaların müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek ve bankacılık faaliyetlerini daha verimli hale getirebilmek için artık en öncelikli konulardan biri. Bugün Türkiye’de yatırım işlemleri, para transferleri ve ödemeler gibi başlıca işlemlerde mobil bankacılık, internet bankacılığından daha çok tercih ediliyor. Mobildeki aktif müşteri sayısındaki artışın devam edeceğini öngörüyoruz ve yatırımlarımızı da bu doğrultuda şekillendiriyoruz.
- Önümüzdeki dönemde özellikle ‘Nesnelerin İnterneti’ (Internet of Things), yapay zekâ, sanal ve artırılmış gerçeklik gibi alanlar günlük yaşantımıza daha çok entegre olacak. Böylelikle kullandığımız uygulamalarda da bu teknolojilerle desteklenecek diyebiliriz. Bankacılık sektörü özelinde ise blockchain uygulamalarının bankaların maliyetlerine olumlu yansıyacağı öngörülüyor. HSBC Grubu bu yenilikleri yakından takip ederek farklı ülkelerde yatırımlar gerçekleştiriyor.
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