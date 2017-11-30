HSBC’ye tahvil lisansı
HSBC Grubu, Çin piyasa düzenleyicileri tarafından Çin Bankalararası Tahvil Piyasası’nda (CIBM) finans dışı kurumlar tarafından denizaşırı olarak ihraç edilen Panda tahvillerinde, eş lider yüklenici sıfatıyla görev alabilme lisansıyla yetkilendirildi.
HSBC, söz konusu lisansla kurumsal bankacılık müşterilerinin dünyanın en büyük sabit getirili piyasalarından biri olan Çin’e erişimini sağlayan tek uluslararası banka oldu.
Çin’in 10 trilyon dolar hacimli tahvil piyasasındaki yabancı yatırımcı sayısı, ülkenin sermaye piyasalarını dışa açma planı kapsamında 2015 yılında yabancı yatırım sınırlamalarını gevşetmesinden bu yana, yükseliş göstermeye devam ediyor.
HSBC Grubu, yabancı kuruluşların gelecek iki yıl içerisinde Çin Bankalararası Tahvil Piyasası’na yaklaşık 250 milyar dolar yatırım yapacağını öngörüyor.
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