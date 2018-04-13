İbrahim Turhan anılarını yazıyor
Doç. Dr. İbrahim Turhan, ekonomist ve akademisyen. Piyasalar onu borsa başkanı kimliği ile tanıyor.
2012 yılının ocak ayında İMKB Başkanı olarak atanan M. İbrahim Turhan, 5 Nisan 2013 tarihinden 10 Şubat 2015 tarihine kadar da Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü olarak görev yaptı.
10 Şubat 2015’te ise genel seçimlerde Adalet ve Kalkınma Partisi’nden İzmir milletvekili adayı olmakiçin istifa etti ve seçildi. Uludağ Ekonomi Zirvesi’ne katılan İbrahim Turhan ile karşılaştık ve neler yaptığını konuştuk.
Milletvekilliği görevinin ardından akademik kariyerine devam edeceğini anlatan Turhan, ekonomi piyasalarına yönelik üç kitap üzerinde çalıştığını kaydediyor.
Turhan, bu kitaplardan birinin de borsa başkanlığı görevi sırasındaki anılarını anlattığı bir kitap olduğunu ifade ediyor.
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