İhracatta artış hızlanacak
Bu değerlendirme, ihracatçı ve iç piyasaya mal satan şirketlere alacak sigortası hizmeti veren Coface Türkiye Genel Müdürü Emre Özer’e ait. Özer, “Biz ağırlıklı olarak ihracatçı şirketlerle çalışıyoruz.
İhracat rakamlarına ait veriler, ihracatta ciddi bir hızlanma olduğunu ve bu hızlanmanın devam ettiğini gösteriyor. Üstelik her sektörde bir hızlanma var” diyor.
Türk Eximbank’ın son dönemde ihracatçılara ciddi bir kaynak desteği sağladığını söyleyen Emre Özer’e göre, ihracatçıların daha fazla desteğe ihtiyacı var.
İç piyasalara ilişkin gelişmeler ise ihracat cephesindeki kadar pozitif değil. Coface, şirketlerin yurtiçindeki alacaklarına ilişkin alacak sigortası hizmeti de veriyor. Emre Özer, ihracattaki performansın iç piyasada görülmediğinin altını çiziyor.
Özer, sözlerine şöyle devam ediyor: “İç piyasada ertelenmiş talep var. Beyaz eşya ve mobilya sektörlerine ilişkin yapılan vergi indirimlerinin olumlu sonuçları görüldü. Bence bu sektörlerdeki başarılı örneklerin artırılması gerekiyor.”
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