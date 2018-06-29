İkinci stratejik döneme hızlı girdi
Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye üçgeninde ‘akla gelen ilk banka’ olma hedefiyle üç yıl önce faaliyetlerine başlayan yatırım bankası Pasha Bank, ilk stratejik iş dönemini sektörün üzerinde büyüme ve kârlılıkla kapattı.
Özellikle enerji, maden ve inşaat sektörlerinin önde gelen kurumlarına finansman desteği sağladı. 2018’de ikinci stratejik dönemine giren Pasha Bank öncelikle sermayesini artırma yoluna gitti.
Mart ayında 255 milyon TL tutarındaki ödenmiş sermayesini yaklaşık 2 kat artıracağını açıklayan banka, BDDK onayının ardından mayıs ayında sermayesini 500 milyon TL’ye yükseltti.
Geçen hafta da banka, genel müdürlük binası olarak kullanılmak üzere İstanbul’da altı katlı bir bina satın aldı. İkinci stratejik dönemine sermaye artırımı ve yeni merkezle hızlı giren Pasha Bank’ın genel müdürü Cenk Eynehan ile bankanın hedeflerini konuştuk.
Eynehan, başlıklar halinde şu değerlendirmelerde bulundu:
- Sermayemizdeki artış, hissedarlarımızın Türkiye’ye duyduğu güvenin ve önümüzdeki dönem için büyüme stratejimizin bir göstergesidir. Ekonominin seçim belirsizliğinin ortadan kalkmasıyla tekrar hareketleneceğini düşünüyoruz. Sermaye artışıyla beraber bankamızı ölçeklendirdik. Bu sayede kaynak çeşitliliğimiz ve uzun vadeli kaynaklara erişim imkanımız artacak ve büyümemiz ivme kazanacaktır.
- Bu dönemde biz büyümemizi sürdürmeye devam ediyoruz. Kredilerimizi daraltmadık. Yurtdışından sağladığımız uzun vadeli kaynaklarla proje finansmanı, finansal kiralama işlemleri ve ticaretin finansmanı işlemlerinde hacmimizi her geçen gün artırıyoruz. Bankamızın Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan’ın dahil olduğu üçgende ‘akla gelen ilk banka’ olma hedefiyle uyumlu olarak bu üçgende yapılan yatırımların finansmanına kaynak sağlamayı da sürdürüyoruz.
- Yeni binamız Eski Büyükdere Caddesi üzerinde. 2019 yılı içinde taşınmayı planlıyoruz. Binanın alım bedeli 252,6 milyon TL.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?