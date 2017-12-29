ING Bank’ta değişim devam ediyor
ING Bank’ta Barbaros Uygunun ING Global’e terfi ederek atanmasıyla birlikte bireysel bankacılık genel müdür yardımcılığı görevi Alper Gökgöz’e emanet edilmişti.
Bankada geçen hafta da hukuk İşleri genel müdür yardımcılığı görevinde bayrak değişimi oldu. Günce Çakır İldun, 22 Ocak 2018 tarihi itibarıyla ING Bank Hukuk İşleri Genel Müdür Yardımcılığı görevine, Çiğdem Dayan’ın yerine atanacak.
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1998 yılında mezun olan Günce Çakır İldun, şirketler hukuku ve uluslararası hukuk konusunda uzmanlaşmak üzere eğitimini New York’ta sürdürdü ve yüksek lisans derecesini State University of New York’ta tamamladı.
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