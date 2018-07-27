ING Bank’tan 625 milyon dolarlık kredi
ING Bank Türkiye, 13 ülkeden 28 bankanın katılımıyla dış ticaret finansmanında kullanılmak üzere 498,5 milyon Euro ve 42 milyon dolarlık (toplam 625 milyon dolar) sendikasyon kredisi anlaşmasına imza attı.
İşlem, 2018 Temmuz’da vadesi gelen 462,5 milyon Euro ve 12 milyon dolarlık sendikasyon işleminin refinansmanı niteliğinde oldu.
ING Bank Genel Müdürü Pınar Abay, Türkiye’ye güvenin işareti olan bu sendikasyon kredisiyle uluslararası piyasalarda finansal enstrüman çeşitliliğinin artırılacağını kaydetti.
Pınar Abay, “Müşterilerimizin yerel ve küresel rekabette bir adım önde olmalarını sağlamaya devam edeceğiz” dedi.
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