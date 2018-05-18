Investimate’nin şampiyonu Adnan Menderes Üniversitesi
Boğaziçi Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Kulübü’nün organizasyonu olan sanal yatırım yarışması ‘Investimate 2018’, Turkish Yatırım’ın ana sponsorluğunda gerçekleşti. Yarışmaya 3bin 160 lisans ve lisansüstü üniversite öğrencisi katıldı.
Yarışmada bakiyesini en çok artıran 30 kişinin yazdığı strateji raporları, Haber Müdürümüz Talip Yılmaz, akademisyen Yaşar Erdinç, akademisyen Murat Sağman, AA’dan Bekir Gürdamar ve Dünya Gazetesi’nden Jülide Yiğittürk Gürdamar ile Turkish Yatırım Araştırma Bölüm Başkanı Baki Atılal’dan oluşan jüri tarafından değerlendirildi.
Finale kalan sekiz yarışmacının sunumları sonrasında dereceye girenlere ödül verildi. Burada bizim dikkatimizi çeken konu, finale kalan sekiz öğrencinin tamamının Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden gelmesi oldu.
Burada özellikle Prof. Dr. Yusuf Kaderli’ye vurgu yapmak gerekiyor. Öğrencilerine para ve sermaye piyasalarını sevdiren ve daha öğrencilik döneminde SPK lisanslarını almaları konusunda teşvik eden Kaderli, “Anadolu’da sınırlı imkanlarla eğitim vermeye çalışan bir fakülte olarak sektör şirketlerinin desteklerini bekliyoruz” diyor.
Kaderli, ODTÜ ve İş Yatırım’ın sanal portföy yarışmasında da öğrencilerinin üstün başarı gösterdiğini de ifade ediyor.
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