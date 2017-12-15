İş Bankası üst yönetiminde değişiklik
Türkiye İş Bankası’nın üst yönetimine üç yeni isim katıldı.
Bankadan yapılan açıklamaya göre, Şahismail Şimşek KOBİ ve işletme bankacılığı satış, ticari bankacılık pazarlama ve ticari bankacılık ürün; Ebru Özşuca hazine ve iktisadi araştırmalar; Gamze Yalçın ise uluslararası finansal kuruluşlar ve yatırımcı ilişkileri bölümlerinden sorumlu olacak.
Üç isim de İş Bankası’nda genel müdür yardımcısı olarak görev alacak. İş Bankası’na 1992’de katılan Şahismail Şimşek, bu görevden önce son olarak Avcılar ticari şube müdürü ve ticari bankacılık satış müdürü görevlerini üstlenmişti.
İş Bankası’na 1993 yılında fon yönetimi müdürlüğünde uzman yardımcısı olarak giren Ebru Özşuca ise en son hazine müdürü olarak görev yapıyordu. 1993 yılında İş Bankası’na katılan Gamze Yalçın da 2011 yılından bu yana risk yönetimi müdürü olarak çalışıyordu.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?