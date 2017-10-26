İş Bankası’na 250 milyon dolar kredi
Türkiye İş Bankası, Industrial and Commercial Bank of China’dan (ICBC), ICBC Turkey Bank’ın koordinatörlüğünde
250 milyon dolar tutarında kredi temin etti.
Vadesi üç yıl bir hafta olan kredi, genel kurumsal amaçlar ve dış ticaretin finansmanı çerçevesinde kullandırılacak.
İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, ICBC ile işbirliğini geliştirmekten memnuniyet duyduklarını vurgulayarak sağladıkları uzun vadeli kredinin İş Bankası’nın ekonomiye olan desteğine katkı sunacağını ifade etti.
Bali, gelecek dönemlerde de ICBC Grubu’yla işbirliklerinin artarak devam edeceğine inandığını söyledi. ICBC Turkey Genel Müdürü Gao Xiangyang ise, Türk finans piyasasına güçlü bir bağlılıkları olduğunu, İş Bankası’na söz konusu kredinin tahsisi için aracılık yaptıklarını, başarıyla sonuçlanan bu işlemin ICBC’nin, İş Bankası’na ve Türk ekonomisine duyduğu inanç ve güveni sergilediğini belirtti.
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