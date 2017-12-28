İş Bankası’na 400 milyon dolar kredi
Türkiye İş Bankası, Çin bankası The Export-Import Bank of China’dan 400 milyon dolar tutarında üç yıl vadeli kredi sağladı.
Sağlanan kredi, iki ülke arasındaki dış ticaretin desteklenmesi ve Çin’den ithalat yapan Türk şirketlerinin finansman ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kullanılacak.
İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Yılmaz Ertürk, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, kredinin hem İş Bankası’nın hem de bankacılık sektörünün farklı araçlarla yurtdışından fon sağlama kabiliyetinin yüksek olduğunu bir kez daha gösterdiğini vurguladı.
Yılmaz Ertürk, şöyle devam etti: “Sağladığımız kredi, Çin’le iş yapan şirketlerin finansman ihtiyaçlarının
karşılanmasına olanak tanıyacak. İş Bankası olarak Çin bankalarıyla işbirliğimizi daha da artırmayı hedefliyoruz.”
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